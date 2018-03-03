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    В Польше хотят взыскать с Германии репараций на 850 миллиардов долларов

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Польша оценивает ущерб, нанесенный Германией в ходе Второй мировой войны, в 850 миллиардов долларов.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава комиссии по репарациям сейма Аркадиуш Мулярчик.

    "Мы говорим об огромных, но оправданных суммах за разрушенные города и деревни, экономику и промышленность. За потерянный демографический потенциал нашей страны", — заявил Мулярчик, отметив, что вопрос о репарациях так и не был урегулирован.

    В то же время, считает депутат, Польше нет смысла требовать компенсации от России, потому что она "не соблюдает международное право".

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