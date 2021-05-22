В Перу разбился полицейский вертолет

Вертолет Bell UH-1 национальной полиции Перу потерпел крушение в заповеднике Ману к северу от Куско, поисковая операция обнаружила на месте аварии тела пяти человек, которые были на борту.

Вертолет Bell UH-1 национальной полиции Перу потерпел крушение в заповеднике Ману к северу от Куско, поисковая операция обнаружила на месте аварии тела пяти человек, которые были на борту.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщили в пресс-службе.

"Подразделение, специализирующиеся на спасательных операциях, сообщило об обнаружении тел сотрудников Национальной полиции Перу на борту разбившегося вертолета", - говорится в заявлении, опубликованном в блоге ведомства в Twitter.

Уточняется, что крушение вертолета Bell UH-1 "Ирокез" произошло 19 мая на территории национального заповедника Ману в высокогорье Анд на юге страны. На борту находились два пилота, механик и два пассажира, все - офицеры полиции.

Руководство полиции объявило о создании комиссии для расследования инцидента, параллельного с расследованием прокуратуры.