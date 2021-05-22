В Перу разбился полицейский вертолет

Вертолет Bell UH-1 национальной полиции Перу потерпел крушение в заповеднике Ману к северу от Куско, поисковая операция обнаружила на месте аварии тела пяти человек, которые были на борту.
"Подразделение, специализирующиеся на спасательных операциях, сообщило об обнаружении тел сотрудников Национальной полиции Перу на борту разбившегося вертолета", - говорится в заявлении, опубликованном в блоге ведомства в Twitter.
Уточняется, что крушение вертолета Bell UH-1 "Ирокез" произошло 19 мая на территории национального заповедника Ману в высокогорье Анд на юге страны. На борту находились два пилота, механик и два пассажира, все - офицеры полиции.
Руководство полиции объявило о создании комиссии для расследования инцидента, параллельного с расследованием прокуратуры.