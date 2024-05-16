О нас

В Перу издали указ, приравнивающий трансгендеров к людям с психическими расстройствами

В Перу издали указ, приравнивающий трансгендеров к людям с психическими расстройствами Власти Перу издали указ, в котором транссексуализм назван среди психических расстройств.
Другие страны
16 мая 2024 г. 03:46
В Перу издали указ, приравнивающий трансгендеров к людям с психическими расстройствами

Власти Перу издали указ, в котором транссексуализм назван среди психических расстройств.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, текст документа опубликован в правительственной газете El Peruano.

Указ расширяет категории граждан, которым положена бесплатная психологическая помощь из-за "проблем с психическим здоровьем". Помимо транссексуализма, в список попали трансвестизм и "другие расстройства половой идентификации".

Минздрав Перу уточнил, что в стране продолжает действовать 10-я версия Международной классификации болезней, в которой транссексуализм и гендерная дисфория относится к блоку "расстройств личности и поведения в зрелом возрасте".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
15 мая 2024 г. 19:17
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
15 мая 2024 г. 17:42
В Милли Меджлис поступил законопроект Об исполнении государственного бюджета на 2023 год
В Милли Меджлис поступил законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год"
15 мая 2024 г. 10:48
Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
14 мая 2024 г. 15:41
Испанский фотограф: Наступит день - Карабах не будет страдать от минного террора
ФотоИспанский фотограф: Наступит день - Карабах не будет страдать от минного террора
14 мая 2024 г. 13:39
В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
13 мая 2024 г. 17:01
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
10 мая 2024 г. 12:45
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
10 мая 2024 г. 12:23
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
10 мая 2024 г. 12:14
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
8 мая 2024 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi