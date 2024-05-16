В Перу издали указ, приравнивающий трансгендеров к людям с психическими расстройствами

Власти Перу издали указ, в котором транссексуализм назван среди психических расстройств.
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Указ расширяет категории граждан, которым положена бесплатная психологическая помощь из-за "проблем с психическим здоровьем". Помимо транссексуализма, в список попали трансвестизм и "другие расстройства половой идентификации".
Минздрав Перу уточнил, что в стране продолжает действовать 10-я версия Международной классификации болезней, в которой транссексуализм и гендерная дисфория относится к блоку "расстройств личности и поведения в зрелом возрасте".