В перестрелке в Пакистане погибли не менее 13 человек

Баку. 4 июля. REPORT.AZ. По меньшей мере 13 человек погибли, более 20 пострадали в ходе перестрелки двух вооруженных групп в Пакистане, сообщает Report со ссылкой на телеканал Geo TV.

По данным телеканала, инцидент произошел в городе Шикарпур провинции Синд рядом с полицейским участком. Среди погибших были две женщины и восьмилетняя девочка.

Сообщается, что пострадавшие были доставлены в больницу.

Причиной перестрелки двух групп стал земельный конфликт.