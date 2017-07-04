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    В перестрелке в Пакистане погибли не менее 13 человек

    Причиной перестрелки двух групп стал земельный конфликт

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ.  По меньшей мере 13 человек погибли, более 20 пострадали в ходе перестрелки двух вооруженных групп в Пакистане, сообщает Report со ссылкой на телеканал Geo TV.

    По данным телеканала, инцидент произошел в городе Шикарпур провинции Синд рядом с полицейским участком. Среди погибших были две женщины и восьмилетняя девочка.

    Сообщается, что пострадавшие были доставлены в больницу.

    Причиной перестрелки двух групп стал земельный конфликт.

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