В Пентагоне заявили, что дипломатические споры с Турцией не касаются военного сотрудничества

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что возникшие проблемы между американской и турецкой сторонами в дипломатической сфере не касаются военного сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

“Это союзник по НАТО. Мы будем напряжённо работать над тем, чтобы занимать общую позицию против общего врага. Мы будем хорошо работать вместе по линии военных”, - цитирует его Reuters.

Он также отметил, что в прошлом между странами уже были дипломатические разногласия, но они не отражались на военном сотрудничестве США и Турции.

Ранее американское посольство в Турции приостановило выдачу неиммиграционных виз турецким гражданам после решения об аресте сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза.

Впоследствии посольство Турции в США объявило об аналогичном решении.