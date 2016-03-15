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    ​В Пентагоне подтвердили, что один из лидеров ИГИЛ аш-Шишани мертв

    Он погиб в результате авиаудара на северо-востоке Сирии

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В Пентагоне подтвердили, что один из лидеров террористической группировки ИГИЛ Абу Умар аш-Шишани погиб в результате авиаудара на северо-востоке Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, представитель американского оборонного ведомства подтвердил, что согласно последним данным, аш-Шишани, настоящее имя которого Тархан Батирашвили, мертв.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Абу Умар аш-Шишани умер от ранения, полученного на прошлой неделе.

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