​В Пентагоне подтвердили, что один из лидеров ИГИЛ аш-Шишани мертв

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В Пентагоне подтвердили, что один из лидеров террористической группировки ИГИЛ Абу Умар аш-Шишани погиб в результате авиаудара на северо-востоке Сирии.

Как передает Report со ссылкой на BBC, представитель американского оборонного ведомства подтвердил, что согласно последним данным, аш-Шишани, настоящее имя которого Тархан Батирашвили, мертв.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Абу Умар аш-Шишани умер от ранения, полученного на прошлой неделе.