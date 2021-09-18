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В Пентагоне извинились за гибель мирных жителей при ударе с воздуха в Кабуле

В Пентагоне извинились за гибель мирных жителей при ударе с воздуха в Кабуле Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Фрэнк Маккензи признал, что удар c помощью беспилотника 29 августа по автомобилю в Кабуле был ошибкой, и принес извинения за гибель мирных жителей.
Другие страны
18 сентября 2021 г. 01:30
В Пентагоне извинились за гибель мирных жителей при ударе с воздуха в Кабуле
Фрэнк Маккензи

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Фрэнк Маккензи признал, что удар c помощью беспилотника 29 августа по автомобилю в Кабуле был ошибкой, и принес извинения за гибель мирных жителей.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

"Теперь я убежден, что 10 мирных жителей, в том числе семь детей, были трагически убиты при этом ударе", - сказал Маккензи, говорят о результатах расследования после сообщений о гибели мирных жителей при этом ударе.

По его словам, также "маловероятно, что автомобиль и те, кто был убит, были связаны с ИГИЛ.

Он признал, что удар был "ошибкой", и попросил извинения.

"Я как военачальник, курировавший операцию, несу полную ответственность за удар и эти трагические последствия", - подчеркнул Маккензи.

Генерал подчеркнул, что в дальнейшем США в случае нанесения ударов по террористам в Афганистане, будут иметь возможность внимательнее и дольше выбирать потенциальную цель и потому - сделать менее вероятными ошибки. В случае с ударом в Кабуле, по словам Маккензи, военным нужно было принять быстрое решение, так как на кону была безопасность людей в аэропорту в афганской столице. "Мы действовали, считая, что есть разумная доля вероятности того, что сделали правильные выводы", - добавил он.

Маккензи отметил, что США, возможно, выплатят компенсацию родственникам погибших в результате удара людей.

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