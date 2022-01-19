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В парламент Черногории внесли инициативу о недоверии правительству

В парламент Черногории внесли инициативу о недоверии правительству Депутаты гражданского движения URA и нескольких оппозиционных партий Черногории внесли в среду в парламент страны инициативу о недоверии действующему правительству.
Другие страны
19 января 2022 г. 22:41
В парламент Черногории внесли инициативу о недоверии правительству

Депутаты гражданского движения URA и нескольких оппозиционных партий Черногории внесли в среду в парламент страны инициативу о недоверии действующему правительству.

Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции лидер URA, вице-премьер Дритан Абазович.

В инициативе, доставленной в парламент, указывается, что проверка доверия парламента правительству является "одним из основных постулатов современной демократии". В поддержку инициативы была собрана 31 подпись при необходимых 27.

Документ был подготовлен по инициативе коалиции "Черным по белому" во главе с Дританом Абазовичем, которая потребовала формирования правительства меньшинства, в котором не будет "Демократического фронта" Черногории и Демократической партии социалистов Мило Джукановича. В качестве причин недоверия правительству приведены пять пунктов, среди которых утверждения, что "премьер Здравко Кривокапич затрудняет взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей власти, что привело к кризису в стране".

Сроки голосования о недоверии правительству будут объявлены позднее.

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