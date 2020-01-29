 Наверх

В Париже в ходе манифестаций профсоюзов задержаны 13 человек

В Париже в ходе манифестаций профсоюзов задержаны 13 человек
© РИА "Новости"

Полиция сегодня задержала 13 человек в ходе протестных акций в Париже против пенсионной реформы, предложенной правительством.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сообщении префектуры полиции в Twitter.

Как отметили в ведомстве, задержанные "скрывали свои лица под масками".

В Париже произошли столкновения между полицейскими и пожарными, участвующими в акции протеста против пенсионной реформы. Представители основных французских профсоюзов вышли сегодня на манифестации в столице и в других крупных городах страны - Марселе, Тулузе, Гавре, Ницце, Дижоне. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!