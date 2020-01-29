В Париже в ходе манифестаций профсоюзов задержаны 13 человек

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Полиция сегодня задержала 13 человек в ходе протестных акций в Париже против пенсионной реформы, предложенной правительством.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сообщении префектуры полиции в Twitter.

Как отметили в ведомстве, задержанные "скрывали свои лица под масками".

В Париже произошли столкновения между полицейскими и пожарными, участвующими в акции протеста против пенсионной реформы. Представители основных французских профсоюзов вышли сегодня на манифестации в столице и в других крупных городах страны - Марселе, Тулузе, Гавре, Ницце, Дижоне.