О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Париже разогнали нелегальную вечеринку, в которой участвовали сотни людей

В Париже разогнали нелегальную вечеринку, в которой участвовали сотни людей Парижская полиция в ночь на субботу разогнала в центре города нелегальную вечеринку, в которой принимали участие несколько сотен молодых людей.
Другие страны
12 июня 2021 г. 11:17
В Париже разогнали нелегальную вечеринку, в которой участвовали сотни людей

Парижская полиция в ночь на субботу разогнала в центре города нелегальную вечеринку, в которой принимали участие несколько сотен молодых людей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Europe 1.

Местом проведения массовой встречи молодежи стала эспланада Инвалидов в центральной части города. Ее обширные газоны - одно из любимых мест отдыха парижан. По словам одного из участников вечеринки, которые приводит Agence France-Presse, на эспланаде "находились около 1-1,5 тыс. человек".

Большинство из собравшихся не носили маски, не соблюдали дистанцию, распивали спиртное и танцевали. Как сообщила парижская префектура полиции в Twitter, вечеринка проводилась "в нарушение установленных санитарных норм", в том числе комендантского часа, который действует в стране с 23:00. Полиции пришлось использовать против толпы слезоточивый газ. Произошли несколько мелких стычек, некоторые молодые люди бросали в правоохранителей бутылки.

Как подчеркнул в субботу в интервью телеканалу BFM вирусолог Филипп Фрогель, "такие массовые сборища представляют значительную опасность с точки зрения распространения коронавируса, так как большинство молодых людей не вакцинированы от COVID-19". На эспланаде Инвалидов это уже второе такое массовое нелегальное мероприятие за эту неделю.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Illegal party dispersed in Paris

Самое читаемое

Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Азербайджанская общественность обратилась к Владимиру Путину
Азербайджанская общественность обратилась к Владимиру Путину
5 июня 2021 г. 12:50
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
5 июня 2021 г. 19:08
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
7 июня 2021 г. 17:39
В Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
ФотоВ Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
8 июня 2021 г. 22:57
АФФА: Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана  
АФФА: Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана  
8 июня 2021 г. 23:56
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
7 июня 2021 г. 18:08
Граждане России и Турции смогут летать в Азербайджан на определенных условиях 
Граждане России и Турции смогут летать в Азербайджан на определенных условиях 
5 июня 2021 г. 14:50
В Баку ребенок выпал из окна здания для журналистов
В Баку ребенок выпал из окна здания для журналистов
8 июня 2021 г. 20:53
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
7 июня 2021 г. 09:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi