В Париже ограбили экс-министра экономики Франции

Неизвестные ограбили парижское жилье экс-министра экономики Франции Тьери Бретона, заперев его вместе с супругой в туалете и украв на сумму более чем на 55 тысяч евро, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Т.Бретон, в настоящее время возглавляющий группу компаний Atos, и его жена уже легли спать, когда двое одетых в черное неизвестных ворвались к ним в жилье и принялись избивать супругов.

Затем грабители стали угрожать бывшему министру пистолетами, требуя открыть сейф, где хранились украшения. Экс-министр подчинился, отдав драгоценности налетчикам. После этого владельцы дома и их водитель оказались запертыми в туалете. В это время грабители продолжили обследовать дом в поисках ценных вещей, а, закончив, пустились в бега.

Общая стоимость украденного, в числе которого - браслет с бриллиантами и слиток золота, оценивается в более чем 55 тысяч евро.