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    В Пакистане сотрудник посольства США наехал на мотоциклистов

    В результате произошедшего мотоциклисты получили травмы

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В пакистанской столице Исламабад сотрудник посольства США совершил наезд на двух мотоциклистов

    Как передает Report, об этом информирует Dunya News.

    В результате произошедшего мотоциклисты получили травмы.

    По данным СМИ, после инцидента дипломат отказался выйти из машины. Он покинул транспорт, когда к месту ДТП приехали полицейские.

    Дипломат был задержан, но впоследствии освобождён из-под стражи.

    Отмечается, что машиной управлял второй секретарь посольства США в Исламабаде.

    В начале апреля в пакистанской столице автомобиль военного атташе США врезался в мотоцикл, в результате ДТП мотоциклист погиб.

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