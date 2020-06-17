​В Пакистане число случаев COVID-19 превысило 155 тысяч

Число заразившихся коронавирусом в Пакистане на сегодняшний день превысило 155 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил руководитель департамента общественного здравоохранения Национального института здоровья Исламской Республики Пакистан Мухаммед Салман.

"С февраля зафиксировано более 155 000 случаев заражения по всей стране и около трех тысяч смертей", - заявил Салман на онлайн-заседании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

"Несмотря на то, что вызовы остаются, я думаю, что мы смогли замедлить темпы распространения пандемии, в частности, мы смогли нарастить возможности нашей медицинской инфраструктуры",- сказал Салман.

В частности, в стране сейчас более 30 лабораторий, где проводится тестирование на коронавирус.