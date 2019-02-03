В отеле Стокгольма обнаружили бомбу

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Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В отеле Стокгольма было обнаружено самодельное взрывное устройство.
Как передает Report, проживавшую в номере гостиницы молодую пару задержали.
Подозреваемые — 20-летний мужчина и 25-летняя женщина — ранее были осуждены за мелкие правонарушения, связанные с оборотом наркотиков.
При этом девушка утверждает, что является сотрудницей крупного шведского СМИ.
Пока неизвестно, каким образом подозреваемые собирались использовать взрывное устройство. В комнате также обнаружили огнестрельное оружие.
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