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    В отеле Стокгольма обнаружили бомбу

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В отеле Стокгольма было обнаружено самодельное взрывное устройство. 

    Как передает Report, проживавшую в номере гостиницы молодую пару задержали.

    Подозреваемые — 20-летний мужчина и 25-летняя женщина — ранее были осуждены за мелкие правонарушения, связанные с оборотом наркотиков.

    При этом девушка утверждает, что является сотрудницей крупного шведского СМИ.

    Пока неизвестно, каким образом подозреваемые собирались использовать взрывное устройство. В комнате также обнаружили огнестрельное оружие.

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