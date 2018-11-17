В ООН заявили, что Йемену потребуется около $200 млн для начала восстановления

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Многолетний кризис в Йемене привел страну к тяжелейшему голоду в современном мире, экономике страны нужно около $200 млн для начала процесса восстановления.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, подводя неутешительные итоги своего последнего визита в Йемен.

Согласно данным ВПП, сейчас на грани голода в Йемене находятся 8 млн человек, и пока динамика не позволяет надеяться на улучшение ситуации. "Новые данные будут представлены нам примерно через две недели, но мы предполагаем, что это будет около 12-14 млн человек. Это те люди, которые голодают, они практически на грани полного истощения", - информировал Бизли.

Как сообщил представитель ООН, для улучшения гуманитарной ситуации Йемену требуются срочные вливания в экономику. "Цены на продукты взлетели, в стране нет работы, миллионы людей потеряли источники заработка, - сказал он. - Мы считаем, что для помощи йеменской экономике нужно $200 млн".

"Мы не на гране катастрофы, катастрофа происходит в тот момент, когда мы говорим", - заключил глава ВПП.