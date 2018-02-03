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    В ООН подсчитали, сколько КНДР заработала в обход санкций

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Северная Корея путем экспорта товаров в обход международных санкций заработала около 200 млн долларов США за предыдущий год. 

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные экспертов ООН.

    В докладе ООН отмечается, что КНДР в 2017 году незаконно экспортировала уголь в Россию, Китай, Южную Корею, Вьетнам и Малайзию. Также Северная Корея торговала оружием с Сирией и Мьянмой в обход международных санкций.

    КНДР за 2017 год также экспортировала в Китай железную руду на 125 млн долларов США.

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