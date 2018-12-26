В Омане семь человек погибли в ДТП

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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Семь человек погибли в результате крупного ДТП в провинции Махут в центральной части Омана.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в среду оманское издание Times of Oman.
По заявлению Королевской полиции Омана, пять подданных Омана и двое выходцев из "одной из азиатских стран" погибли в результате столкновения двух автомобилей. В результате ДТП одна из машин загорелась, движение по автотрассе временно перекрыто.
Причина столкновения и другие подробности произошедшего ДТП не сообщаются.
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