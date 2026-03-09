В ОАЭ обломок иранской ракеты привел к ранению двух человек
Другие страны
- 09 марта, 2026
- 12:28
В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби два человека пострадали в результате падения обломков иранской ракеты, которую перехватило ПВО.
Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera.
По данным пресс-службы администрации города, в результате инцидента пострадали два человека - граждане Иордании и Египта, которые получили легкие ранения.
Последние новости
12:51
В Азербайджане за выходные задержаны 90 человек, находившихся в розыскеПроисшествия
12:49
В Азербайджане 10 марта ожидаются небольшие осадки и туманЭкология
12:48
Цена газа в Европе превысила $800 за 1 тыс. кубометров впервые с января 2023 годаЭнергетика
12:37
"Росатом": Ситуация на АЭС "Бушер" остается сложной, ударов по объекту не зафиксированоВ регионе
12:36
Фото
Граждане Великобритании и Германии эвакуированы из Ирана в АзербайджанВнешняя политика
12:33
В Азербайджане за выходные изъято 18 единиц стрелкового оружияПроисшествия
12:28
В ОАЭ обломок иранской ракеты привел к ранению двух человекДругие страны
12:24
В Масаллы водитель погиб, врезавшись в каменный заборПроисшествия
12:15