Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В ОАЭ обломок иранской ракеты привел к ранению двух человек

    Другие страны
    • 09 марта, 2026
    • 12:28
    В ОАЭ обломок иранской ракеты привел к ранению двух человек

    В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби два человека пострадали в результате падения обломков иранской ракеты, которую перехватило ПВО.

    Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera.

    По данным пресс-службы администрации города, в результате инцидента пострадали два человека - граждане Иордании и Египта, которые получили легкие ранения.

    эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана ОАЭ
    BƏƏ-də İran raketinin qəlpələri iki nəfərin yaralanmasına səbəb olub
    Debris from intercepted Iranian missile injures two in Abu Dhabi
    Ты - Король

    Последние новости

    12:51

    В Азербайджане за выходные задержаны 90 человек, находившихся в розыске

    Происшествия
    12:49

    В Азербайджане 10 марта ожидаются небольшие осадки и туман

    Экология
    12:48

    Цена газа в Европе превысила $800 за 1 тыс. кубометров впервые с января 2023 года

    Энергетика
    12:37

    "Росатом": Ситуация на АЭС "Бушер" остается сложной, ударов по объекту не зафиксировано

    В регионе
    12:36
    Фото

    Граждане Великобритании и Германии эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:33

    В Азербайджане за выходные изъято 18 единиц стрелкового оружия

    Происшествия
    12:28

    В ОАЭ обломок иранской ракеты привел к ранению двух человек

    Другие страны
    12:24

    В Масаллы водитель погиб, врезавшись в каменный забор

    Происшествия
    12:15

    Вугар Байрамов: Доходы Азербайджана от экспорта энергоресурсов могут превысить план

    Энергетика
    Лента новостей