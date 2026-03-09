В ОАЭ обломок иранской ракеты привел к ранению двух человек

В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби два человека пострадали в результате падения обломков иранской ракеты, которую перехватило ПВО.

Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera.

По данным пресс-службы администрации города, в результате инцидента пострадали два человека - граждане Иордании и Египта, которые получили легкие ранения.