BƏƏ-də İran raketinin qəlpələri iki nəfərin yaralanmasına səbəb olub
- 09 mart, 2026
- 12:41
BƏƏ-nin paytaxtı Əbu-Dabidə hava hücumundan müdafiə sisteminin məhv etdiyi İran raketinin qəlpələrinin düşməsi nəticəsində iki nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Jazeera" məlumat yayıb.
Şəhər administrasiyasının mətbuat xidmətinin məlumatına görə, hadisə nəticəsində iki nəfər - İordaniya və Misir vətəndaşları yüngül xəsarətlər alıb.
BƏƏ-də İran raketinin qəlpələri iki nəfərin yaralanmasına səbəb olub
