BƏƏ-də İran raketinin qəlpələri iki nəfərin yaralanmasına səbəb olub

    BƏƏ-nin paytaxtı Əbu-Dabidə hava hücumundan müdafiə sisteminin məhv etdiyi İran raketinin qəlpələrinin düşməsi nəticəsində iki nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Jazeera" məlumat yayıb.

    Şəhər administrasiyasının mətbuat xidmətinin məlumatına görə, hadisə nəticəsində iki nəfər - İordaniya və Misir vətəndaşları yüngül xəsarətlər alıb.

    В ОАЭ обломок иранской ракеты привел к ранению двух человек
    Debris from intercepted Iranian missile injures two in Abu Dhabi

