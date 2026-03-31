В ОАЭ число раненых в результате иранских ударов возросло до 188 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ОАЭ.

Также сообщается, что системы ПВО ОАЭ сегодня перехватили 12 иранских ракет и 32 беспилотных летательных аппарата.

"ВВС перехватили восемь баллистических ракет, четыре крылатые ракеты и 32 беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Ирана сегодня. С начала атак Ирана ОАЭ перехватили 433 баллистические ракеты, 19 крылатых ракет и 1 977 БПЛА. В результате этих нападений погибли два военнослужащих", - сказано в сообщении.