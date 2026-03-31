BƏƏ-də İranın zərbələri nəticəsində yaralananların sayı 188 nəfərə çatıb
Digər ölkələr
- 31 mart, 2026
- 16:11
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ-nin məlumatında bildirilib.
Məlumata görə, bu gün BƏƏ-nin hava hücumundan müdafiə sistemləri İranın 12 raketini və 32 pilotsuz uçuş aparatını (PUA) zərərsizləşdirib.
"Hərbi Hava Qüvvələri bu gün İrandan buraxılmış 8 ballistik raket, 4 qanadlı raket və 32 PUA-nı zərərsizləşdirib. İranın hücumları başlayandan bəri BƏƏ 433 ballistik raket, 19 qanadlı raket və 1 977 PUA zərərsizləşdirib. Bu hücumlar nəticəsində 2 hərbi qulluqçu ölüb", - məlumatda vurğulanıb.
16:36
Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcəkHərbi
16:30
EBRD-nin manatla buraxdığı istiqrazlara görə növbəti faizlər ödəniləcəkMaliyyə
16:27
ABŞ müharibə naziri İranı xəbərdar etdi: Razılaşmanı qəbul edinRegion
16:25
Heqset: Yaxın günlər həlledici olacaq və İran bunu bilirDigər ölkələr
16:25
Azərbaycanın basketbol millisinin AVRO-2029-un ilkin seçmə mərhələsindəki rəqibləri bəlli olubKomanda
16:21
Özbəkistan və Qazaxıstan XİN-ləri 2026-2027-ci illər üçün əməkdaşlıq proqramı imzalayıblarRegion
16:16
SEPAH: İran ordusunun Baş Qərargah rəisinin müşaviri öldürülübRegion
16:15
Bayram günlərində respublika yollarında baş verən qəzaların sayı açıqlanıbHadisə
16:12
Video