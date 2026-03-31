    Digər ölkələr
    • 31 mart, 2026
    • 16:11
    BƏƏ-də İranın zərbələri nəticəsində yaralananların sayı 188 nəfərə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ-nin məlumatında bildirilib.

    Məlumata görə, bu gün BƏƏ-nin hava hücumundan müdafiə sistemləri İranın 12 raketini və 32 pilotsuz uçuş aparatını (PUA) zərərsizləşdirib.

    "Hərbi Hava Qüvvələri bu gün İrandan buraxılmış 8 ballistik raket, 4 qanadlı raket və 32 PUA-nı zərərsizləşdirib. İranın hücumları başlayandan bəri BƏƏ 433 ballistik raket, 19 qanadlı raket və 1 977 PUA zərərsizləşdirib. Bu hücumlar nəticəsində 2 hərbi qulluqçu ölüb", - məlumatda vurğulanıb.

    В ОАЭ число раненых в результате иранских ударов возросло до 188 человек
    188 injured since start of Iranian attacks on UAE

