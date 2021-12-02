В Нью-Йорке прошла церемония зажжения огней рождественской ели

Традиционная церемония зажжения огней на рождественской ели у Рокфеллер-центра в Нью-Йорке собрала в среду тысячи человек, несмотря на сообщения о выявлении в США первого случая заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Традиционная церемония зажжения огней на рождественской ели у Рокфеллер-центра в Нью-Йорке собрала в среду тысячи человек, несмотря на сообщения о выявлении в США первого случая заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, для проведения церемонии перекрыты прилегающие к Рокфеллер-центру улицы с 48-й по 51-ю, ограничено движение по Пятой и Шестой авеню. Рождественская ель у Рокфеллер-центра - самая большая в городе - впервые была установлена в 1931 году, с 1933 года регулярно стала проводиться церемония зажжения огней, а с 1951 года эта церемония стала транслироваться по телевидению на всю страну.

Обратный отсчет вел уходящий со своего поста в этом году мэр города Билл де Блазио. За час до включения огней на площади прозвучало поздравление от президента США Джо Байдена и его супруги Джилл, в котором они назвали традицию зажжения огней на рождественской ели в Рокфеллер-центре "символом надежды и оптимизма". После включения праздничных гирлянд тысячи собравшихся устроили громкие овации, некоторые из них ждали этого события почти весь день.

Установленному в этом году дереву 85 лет, его высота составляет 24 м. По его ветвям развешаны 50 тыс лампочек, общая длина гирлянд равна примерно 8 км. На верхушке ели размещена звезда весом более 400 кг, украшенная кристаллами Сваровски.