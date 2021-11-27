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В Нью-Йорке объявлено ЧП на фоне роста заболеваемости COVID-19

В Нью-Йорке объявлено ЧП на фоне роста заболеваемости COVID-19 Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул в пятницу издала указ о введении чрезвычайного положения в штате на фоне роста числа заболевших.
Другие страны
27 ноября 2021 г. 07:34
В Нью-Йорке объявлено ЧП на фоне роста заболеваемости COVID-19

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул в пятницу издала указ о введении чрезвычайного положения в штате на фоне роста числа заболевших.

Как передает Report, документ размещен на сайте губернатора.

«Принимая во внимание, что количество новых госпитализаций, связанных с COVID-19, увеличилось за последний месяц и составило более 300 новых госпитализаций в день... я, Кэти Хочул, губернатор штата Нью-Йорк, в силу полномочий, предоставленных мне конституцией и законами штата Нью-Йорк... объявляю чрезвычайную ситуацию для всего штата Нью-Йорк до 15 января 2022 года», - говорится в указе.

По последним данным, коронавирусом в регионе болеют 182 644 человека. За последние сутки было выявлено 6 295 новых случаев заражения.

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