В Нью-Йорке объявлено ЧП на фоне роста заболеваемости COVID-19

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул в пятницу издала указ о введении чрезвычайного положения в штате на фоне роста числа заболевших.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул в пятницу издала указ о введении чрезвычайного положения в штате на фоне роста числа заболевших.

Как передает Report, документ размещен на сайте губернатора.

«Принимая во внимание, что количество новых госпитализаций, связанных с COVID-19, увеличилось за последний месяц и составило более 300 новых госпитализаций в день... я, Кэти Хочул, губернатор штата Нью-Йорк, в силу полномочий, предоставленных мне конституцией и законами штата Нью-Йорк... объявляю чрезвычайную ситуацию для всего штата Нью-Йорк до 15 января 2022 года», - говорится в указе.

По последним данным, коронавирусом в регионе болеют 182 644 человека. За последние сутки было выявлено 6 295 новых случаев заражения.