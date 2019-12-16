В Нью-Дели более 50 человек получили ранения в ходе массовых протестов

Более 50 человек, в их числе полицейские, получили ранения и травмы в ходе массовых беспорядков и столкновений студентов с полицией, которые произошли в ряде районов Нью-Дели в воскресенье вечером и в ночь на понедельник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает сайт газеты The Times of India.

Основные беспорядки прошли в районе университета Джамия Миллия Исламия, в котором учатся преимущественно студенты-мусульмане, начавшие протест против принятия новой версии закона о гражданстве.

По словам полицейских, протестующие метали камни в жилые дома, разбили стекла в окнах местной больницы. Повреждено не менее десятка автомобилей и множество мотоциклов и мопедов, припаркованных у дороги. Сожжено несколько автобусов.

В свою очередь телеканал NDTV сообщает в понедельник, что полиция активно применяла против студентов дубинки и слезоточивый газ, в студенческом кампусе были задержаны около 100 студентов. Большинство задержанных к утру были отпущены, отмечает телеканал.