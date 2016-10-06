В Новосибирске гражданин США задержан за незаконное пересечение границы

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Заместитель прокурора Карасукского района Новосибирской области России Сергей Рахимов утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина США Хулио Прието, который незаконно пересек границу России.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", отмечается, что 14 сентября 2016 года Прието прибыл из Казахстана в многосторонний автомобильный пункт пропуска "Павловка" пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

Х.Прието было отказано в пересечении границы РФ, поскольку у него отсутствовала виза. Однако гражданин США в обход пункта пропуска "Павловка" пересек государственную границу России, но был задержан пограничным нарядом.

Карасукский районный суд избрал Прието меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом обвиняемый полностью признал свою вину.