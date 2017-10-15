В Новом Орлеане во время перестрелки был убит полицейский

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Сотрудник полиции американского города Новый Орлеан был убит во время перестрелки.

Как передает Report со ссылкой на ABC, мужчина был застрелен, когда вместе с коллегами прибыл на вызов.

Другие сотрудники полиции открыли ответный огонь по стрелку.

По данным телеканала, злоумышленник, который попытался скрыться в своей квартире после нападения на правоохранителей, в итоге сдался команде спецназа. Нападавшим оказался мужчина, которого ранее освободили из тюрьмы.