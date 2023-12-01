В Новой Зеландии запретят мобильные телефоны в школах

Власти Новой Зеландии намерены ввести полный запрет использования мобильных телефонов во всех общеобразовательных школах страны.

Власти Новой Зеландии намерены ввести полный запрет использования мобильных телефонов во всех общеобразовательных школах страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил ее премьер-министр Кристофер Лаксон.

"Мы собираемся запретить мобильные телефоны в школах по всей Новой Зеландии. Это давняя практика, дающая отличные результаты в образовании", - сказал Лаксон, выступая перед журналистами, и отметил, что некоторые школы в стране уже самостоятельно приняли такое решение и "увидели хороший итог".

Также Лаксон сообщил, что новое правительство страны намерено "ввести обязательные образовательные стандарты, ориентирующие школы на академические достижения учащихся", и анонсировал кардинальный пересмотр школьной программы полового воспитания. "Нам нужна учебная программа, согласованная экспертами и гарантирующая соответствие ее содержания возрасту ребенка. Также очень важно, чтобы родители знали о ней и имели возможность отказаться от такого обучения", - сказал он.

Парламентские выборы в Новой Зеландии прошли 14 октября. По их итогам, набравшая больше всего голосов Национальная партия (НПНЗ) создала правящую коалицию с партиями ACT и "Новая Зеландия прежде всего" и сформировала новое правительство страны. Его возглавил лидер НПНЗ Лаксон, ставший 42-м премьер-министром Новой Зеландии.