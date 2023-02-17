В Новой Зеландии из-за тропического циклона погибли не менее девяти человек

Не менее девяти человек погибли из-за оползней и наводнений, вызванных тропическим циклоном "Габриэль", который обрушился на Северный остров Новой Зеландии в понедельник, 13 февраля.

Не менее девяти человек погибли из-за оползней и наводнений, вызванных тропическим циклоном "Габриэль", который обрушился на Северный остров Новой Зеландии в понедельник, 13 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила полиция страны.

По данным правоохранительных органов, к настоящему моменту были обнаружены тела девяти погибших. Также поступили сообщения о 4,5 тыс. жителях региона, не вышедших на связь с родными и близкими после удара стихии.

По словам комиссара новозеландской полиции Эндрю Костера, масштабы разрушений в городах и поселках Северного острова "очень значительны", но нет оснований считать, что число погибших существенно возрастет.

Как сообщил в пятницу журналистам премьер-министр страны Крис Хипкинс, наиболее сильно пострадал регион Хоск-бэй (расположен в 300 км к северу от Веллингтона на восточном побережье Северного острова). "Ситуация там очень тяжелая, в регионе нет электричества и эвакуационные центры переполнены. Вода и грязь уничтожили дома и посевы и, вероятно, последствия этого циклона будут ощущаться в течение довольно долгого времени", - сказал он.

Ситуация в центральных и юго-восточных регионах Северного острова Новой Зеландии, куда пришелся главный удар циклона, несмотря на все усилия властей, остается сложной. Большая часть людей, эвакуированных из-за наводнений, по-прежнему не могут вернуться в свои дома, без электричества и связи остаются не менее 62 тыс. человек по всему Северному острову, в ряде городов из строя вышли системы очистки воды.