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В Новой Зеландии депутата-аборигена выгнали из парламента

В Новой Зеландии депутата-аборигена выгнали из парламента Депутата парламента Новой Зеландии Равири Вайтити, представляющего аборигенов маори, выгнали из зала заседания из-за отсутствия галстука.
Другие страны
10 февраля 2021 г. 05:11
В Новой Зеландии депутата-аборигена выгнали из парламента
Равири Вайтити

Депутата парламента Новой Зеландии Равири Вайтити, представляющего аборигенов маори, выгнали из зала заседания из-за отсутствия галстука.

Как передает Report, об этом сообщает газета New Zealand Herald.

Решение выгнать Вайтити из зала заседаний последовало после ожесточенного спора со спикером палаты представителей Тревором Маллардом по поводу дресс-кода. Депутат во вторник пришел на заседание парламента, использовав традиционное украшение "хей-тики" вместо галстука. Когда он попытался задать вопрос, спикер ответил ему, что вопрос могут задать только парламентарии с галстуком. После нескольких попыток Вайтити высказаться, он был изгнан из зала заседаний.

Сам Вайтити заявил, что его выгнали за нежелание следовать западному стилю. "Это заставляет коренное население носить то, что я описывал как колониальную удавку", - сказал он.

В прошлом году Вайтити уже получал предупреждения об исключении из парламента из-за отказа носить галстук.

Народ маори составлял коренное население Новой Зеландии, известное воинственным нравом и самобытной культурой.

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