В Новой Зеландии депутата-аборигена выгнали из парламента

Депутата парламента Новой Зеландии Равири Вайтити, представляющего аборигенов маори, выгнали из зала заседания из-за отсутствия галстука.

Депутата парламента Новой Зеландии Равири Вайтити, представляющего аборигенов маори, выгнали из зала заседания из-за отсутствия галстука.

Как передает Report, об этом сообщает газета New Zealand Herald .

Решение выгнать Вайтити из зала заседаний последовало после ожесточенного спора со спикером палаты представителей Тревором Маллардом по поводу дресс-кода. Депутат во вторник пришел на заседание парламента, использовав традиционное украшение "хей-тики" вместо галстука. Когда он попытался задать вопрос, спикер ответил ему, что вопрос могут задать только парламентарии с галстуком. После нескольких попыток Вайтити высказаться, он был изгнан из зала заседаний.

Сам Вайтити заявил, что его выгнали за нежелание следовать западному стилю. "Это заставляет коренное население носить то, что я описывал как колониальную удавку", - сказал он.

В прошлом году Вайтити уже получал предупреждения об исключении из парламента из-за отказа носить галстук.

Народ маори составлял коренное население Новой Зеландии, известное воинственным нравом и самобытной культурой.