В Нижнем Новгороде вспыхнул крупный пожар
Другие страны
- 29 ноября, 2025
- 09:54
В Нижнем Новгороде (Россия) загорелось производственное здание.
Как передает "Report" об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
"Огонь распространился на площадь около 2 тыс. квадратных метров, в результате чего произошло частичное обрушение кровли. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Из-за повышенной степени сложности к тушению были привлечены дополнительные силы - всего 25 единиц техники и 73 специалиста МЧС России.
В настоящее время пожар локализован. Тушение продолжается.
