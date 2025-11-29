Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    В Нижнем Новгороде вспыхнул крупный пожар

    Другие страны
    29 ноября, 2025
    • 09:54
    В Нижнем Новгороде (Россия) загорелось производственное здание.

    Как передает "Report" об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

    "Огонь распространился на площадь около 2 тыс. квадратных метров, в результате чего произошло частичное обрушение кровли. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

    Из-за повышенной степени сложности к тушению были привлечены дополнительные силы - всего 25 единиц техники и 73 специалиста МЧС России.

    В настоящее время пожар локализован. Тушение продолжается.

    пожар Нижний Новгород завод МЧС
    Elvis

