В Нижнем Новгороде вспыхнул крупный пожар

В Нижнем Новгороде (Россия) загорелось производственное здание.

Как передает "Report" об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"Огонь распространился на площадь около 2 тыс. квадратных метров, в результате чего произошло частичное обрушение кровли. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Из-за повышенной степени сложности к тушению были привлечены дополнительные силы - всего 25 единиц техники и 73 специалиста МЧС России.

В настоящее время пожар локализован. Тушение продолжается.