    Nijni Novqorodda güclü yanğın baş verib

    • 29 noyabr, 2025
    • 10:01
    Nijni Novqorodda güclü yanğın baş verib

    Nijni Novqorodda (Rusiya) istehsalat binasında yanğın baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) regional idarəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Alov təxminən 2 min kvadratmetr əraziyə yayılıb. İlkin məlumata görə, ölən və xəsarət alan yoxdur", - məlumatda deyilir.

    Yanğının söndürülməsinə FHN-in 73 mütəxəssisi və 25 texnika cəlb edilib.

    Hazırda yanğın lokallaşdırılıb. Yanğınsöndürmə işləri davam edir.

    Rusiya yanğın Nijni Novqorod
    В Нижнем Новгороде вспыхнул крупный пожар

