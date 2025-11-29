Nijni Novqorodda güclü yanğın baş verib
Digər ölkələr
- 29 noyabr, 2025
- 10:01
Nijni Novqorodda (Rusiya) istehsalat binasında yanğın baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) regional idarəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Alov təxminən 2 min kvadratmetr əraziyə yayılıb. İlkin məlumata görə, ölən və xəsarət alan yoxdur", - məlumatda deyilir.
Yanğının söndürülməsinə FHN-in 73 mütəxəssisi və 25 texnika cəlb edilib.
Hazırda yanğın lokallaşdırılıb. Yanğınsöndürmə işləri davam edir.
