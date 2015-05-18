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    ​В Нигерии уничтожены 10 баз "Боко Харам"

    У джихадистов остался лишь один лагерь в лесном массиве, чья площадь вдвое превышает территорию Бельгии

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Нигерийские военные сообщили об уничтожении 10 баз исламистской группировки "Боко Харам" в лесу Самбиса на севере страны, сообщает Report со ссылкой на BBC.

    Таким образом, у джихадистов остался лишь один лагерь в лесном массиве, чья площадь вдвое превышает территорию Бельгии.

    Пресс-секретарь вооруженных сил Нигерии Крис Олукваде отметил, что военные ликвидировали несколько боевиков и захватили бронированные автомобили, а также средства ПВО.

    Один военнослужащий нигерийской армии подорвался на мине.

    Напомним, что в субботу при нападении "Боко Харам" на автобусную станцию в городе Даматуру на северо-востоке Нигерии погибли семь человек.

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