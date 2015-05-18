​В Нигерии уничтожены 10 баз "Боко Харам"

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Нигерийские военные сообщили об уничтожении 10 баз исламистской группировки "Боко Харам" в лесу Самбиса на севере страны, сообщает Report со ссылкой на BBC.

Таким образом, у джихадистов остался лишь один лагерь в лесном массиве, чья площадь вдвое превышает территорию Бельгии.

Пресс-секретарь вооруженных сил Нигерии Крис Олукваде отметил, что военные ликвидировали несколько боевиков и захватили бронированные автомобили, а также средства ПВО.

Один военнослужащий нигерийской армии подорвался на мине.

Напомним, что в субботу при нападении "Боко Харам" на автобусную станцию в городе Даматуру на северо-востоке Нигерии погибли семь человек.