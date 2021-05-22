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В Нигерии потерпел крушение военный самолет

В Нигерии потерпел крушение военный самолет Самолет ВВС Нигерии потерпел крушение в пятницу у аэропорта города Кадуна в одноименном штате.
Другие страны
22 мая 2021 г. 01:44
В Нигерии потерпел крушение военный самолет

Самолет ВВС Нигерии потерпел крушение в пятницу у аэропорта города Кадуна в одноименном штате.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на странице ВВС страны в Twitter.

"Сегодня вечером произошло крушение самолета ВВС Нигерии неподалеку от международного аэропорта Кадуна", - говорится в заявлении. Причина инцидента выясняется. О числе пострадавших или погибших информации не приводится.

Агентство Reuters сообщает со ссылкой на источники, что в результате крушения погиб начальник штаба сухопутных сил ВС Нигерии генерал-лейтенант Ибрагим Аттаиру.

Как сообщила местная газета The Punch со ссылкой на начальника бюро расследования происшествий, остальные семь человек, находившиеся на борту, тоже погибли.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada təyyarə qəzasında general ölüb

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