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    В Нигерии отмечают год с момента похищения 300 школьниц

    Некоторым девочкам удалось бежать из плена

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ По всей Нигерии проходят молебны по случаю годовщины похищения боевиками исламистской группировки "Боко харам" почти 300 школьниц из города Чибок.

    Как сообщает со ссылкой на Би-би-си, некоторым девочкам удалось бежать из плена, однако более 200 по-прежнему считаются пропавшими.

    Покидающий президентский пост Гудлак Джонатан выразил уверенность в том, что похищенные девочки будут найдены.

    Однако пока нигерийским властям не удалось в этом преуспеть, несмотря на призывы близких и всемирную кампанию "Верните наших девочек!".

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