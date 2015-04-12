В Нигерии отмечают год с момента похищения 300 школьниц

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ По всей Нигерии проходят молебны по случаю годовщины похищения боевиками исламистской группировки "Боко харам" почти 300 школьниц из города Чибок.

Как сообщает со ссылкой на Би-би-си, некоторым девочкам удалось бежать из плена, однако более 200 по-прежнему считаются пропавшими.

Покидающий президентский пост Гудлак Джонатан выразил уверенность в том, что похищенные девочки будут найдены.

Однако пока нигерийским властям не удалось в этом преуспеть, несмотря на призывы близких и всемирную кампанию "Верните наших девочек!".