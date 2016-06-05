​В Нигерии ликвидировали около 20 боевиков "Боко Харам"

Баку. 5 Июня. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Нигерии ликвидировали 19 боевиков радикальной группировки "Боко Харам" в ходе операции в штате Борно на северо-востоке страны.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении военных.
Среди ликвидированных боевиков был один из командиров группировки Амир Абубакар Гана.
Кроме того, военнослужащим удалось изъять запасы оружия и обмундирования, в частности зенитную установку, автомат Калашникова, пистолет и реактивную противотанковую ракету, а также транспортные средства, уточняется в сообщении.
Армия получила информацию от разведслужб об активизации деятельности "Боко Харам" в районе Чукунгуду. ВВС страны оказали поддержку наземным силам при проведении операции.
При проведении операции пострадали двое военнослужащих.
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