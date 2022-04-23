О нас
Аудио новости

В нидерландской деревне в четвертый раз за месяц выявили птичий грипп

В нидерландской деревне в четвертый раз за месяц выявили птичий грипп Птичий грипп выявлен уже в четвертый раз за месяц в деревне Лунтерене на востоке Нидерландов.
Другие страны
23 апреля 2022 г. 15:08
В нидерландской деревне в четвертый раз за месяц выявили птичий грипп

Птичий грипп выявлен уже в четвертый раз за месяц в деревне Лунтерене на востоке Нидерландов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

По ее данным, ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, особенно с учетом того, что речь, вероятно, идет о высокопатогенном варианте.

Чтобы предотвратить распространение вируса на самой ферме уничтожены 88 тыс. кур, а также все птицы на семи фермах, располагающихся в радиусе 1 км. В радиусе трех километров располагаются 53 птицефермы, отметила НТК, на них ведутся проверки на наличие птичьего гриппа Голландским управлением по безопасности продуктов питания и потребительских товаров.

В радиусе 10 км насчитывается 236 птицеферм. В отношении большинства из них уже действует запрет на транспортировку птицы, а также яиц, помета и подстилки.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Niderlandın şərqindəki kənddə bir ayda dördüncü dəfə quş qripi aşkarlanıb

Самое читаемое

В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв
18 апреля 2022 г. 10:24
Представитель Формулы-1: Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
Представитель "Формулы-1": Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
20 апреля 2022 г. 12:54
В Украине убит еще один российский генерал
В Украине убит еще один российский генерал
16 апреля 2022 г. 18:35
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
18 апреля 2022 г. 11:32
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
18 апреля 2022 г. 10:04
Определен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
ФотоОпределен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
19 апреля 2022 г. 17:59
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
21 апреля 2022 г. 14:32
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
19 апреля 2022 г. 11:02
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
20 апреля 2022 г. 01:20
Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов Мистраль
Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль"
20 апреля 2022 г. 10:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi