В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 38 802

Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах увеличилось на 386 и достигло 38 802. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).

Медики также отмечают, что число жертв новой коронавирусной инфекции в стране возросло на 145 и составило 4 711 человек. В больницах находятся свыше 10,6 тысячи человек.

"Числа прошедших нескольких дней соответствуют представлению о том, что меры действуют. Число новых сообщений в день о госпитализированных пациентах все еще сокращается. Такая же ситуация относится к сообщениям о летальных исходах пациентов", - отмечается в сообщении RIVM.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.