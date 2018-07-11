В Ницце во время просмотра матча сборной Франции пострадало 30 человек

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Ницце около 30 человек пострадали в результате паники, возникшей за несколько минут до финального свистка в матче Франция — Бельгия на ЧМ.

Как сообщает Report, по предварительным данным, причиной паники стал запуск фейерверков или дым.

Люди начали бежать, некоторые укрылись в барах, многие плакали от шока. Стулья и столы у кафе на одной из улиц города оказались перевёрнуты в результате давки. На место было направлено шесть карет скорой помощи.

Напомним, сборная Франции в матче 1/2 финала ЧМ в Санкт-Петербурге обыграла Бельгию и вышла в финал мирового первенства в третий раз в истории. Единственный гол игры в ворота бельгийцев забил Самюэль Умтити.