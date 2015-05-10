​В Непале приостановили поиск пропавших после землетрясения

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Поиски пропавших после землетрясения в Непале туристов, проводников и местных жителей в деревне в национальном парке Лангтанг приостановлены из-за схода лавин, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В районе постоянно сходят новые лавины. Спасатели, которые искали тела, сейчас переместились в безопасные места", - сообщил местный чиновник Гаутама Римал.

По его словам, в минувшую пятницу в парке удалось найти тела двадцати погибших, общее число жертв землетрясения на территории парка возросло до 120 человек. Однако два тела почти сразу же после обнаружения были погребены под новой лавиной.

Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале утром 25 апреля. Эпицентр располагался в 82 км к северо-западу от столицы страны Катманду, очаг залегал на глубине 15 км. Днем позднее Непал вновь потрясла серия афтершоков, магнитуда самого мощного из которых была 6,7. По последним данным, жертвами землетрясения стали более 7,9 тыс. человек, пострадали более 17 тыс.