В NASA назвали сроки первого полета сверхзвукового самолета X-59

Экспериментальный сверхзвуковой самолет США поднимется в небо в конце года.

Экспериментальный сверхзвуковой самолет США поднимется в небо в конце года.

Как передает Repor t, об этом заявил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

Специалисты NASA надеются на то, что экспериментальный американский сверхзвуковой самолет X-59 впервые поднимется в небо в конце текущего года.

"X-59 - это сверхзвуковое транспортное средство. Но это экспериментальный реактивный самолет с игловидным носом, имеющим радикальную конструкцию. Он полетит в конце года, чтобы проверить, возможно ли совершать сверхзвуковые полеты без грохота звукового удара и, соответственно, летать над населенными пунктами", - отметил Нельсон.

Выкатка этого самолета состоялась в январе. Основной отличительной чертой разрабатываемого в США в рамках программы Quesst "тихого сверхзвукового самолета" является то, что в силу своей конструкции он при движении со скоростью выше скорости звука не издает характерного хлопка.

Разработчики отмечают, что X-59 является не прототипом, а экспериментальным самолетом, применение которого позволит собрать данные для разработки будущих поколений сверхзвуковых пассажирских лайнеров. Самолет длиной около 30 м с размахом крыла почти 9 м, согласно представленным характеристикам, может развивать скорость 1488 км/ч, что выше скорости звука.