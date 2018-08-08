В нью-йоркском аэропорту из-за задымления экстренно сел самолет

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Самолет американской авиакомпании United Airlines во вторник был вынужден совершить экстренную посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке после сообщения о задымлении в кабине пилотов, сообщает местный телеканал ABC7 со ссылкой на служащих аэропорта.

Как передает Report, рейс 4697 летел из Вашингтона в Провиденс, штат Род-Айленд. Самолет приземлился в Нью-Йорке около 14.00 часов, все пассажиры были эвакуированы, на место выехали экстренные службы.

Как сообщает телеканал, по данным представителей аэропорта, три человека получили медицинскую помощь, так как испытывали "легкое недомогание".

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что проведет расследование этого инцидента.