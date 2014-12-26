В Нью-Йорке арестованы шесть человек, угрожавших расправой полицейским

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке арестованы уже шесть человек за высказывание угроз в адрес сотрудников местных правоохранительных органов. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщили представители полицейского управления города.

Троих человек задержали в среду. Один из них, 41-летний Тайрон Мелвилл, был арестован после того, как позвонил в участок, где служили двое убитых в конце прошлой недели офицеров полиции, и заявил, что собирается совершить новые убийства стражей порядка. Еще один житель Нью-Йорка, 26-летний Хосе Мальдонадо, был задержан за публикацию угроз в социальной сети Facebook. Третий мужчина был арестован за обсуждение планов убить полицейских по телефону. При обыске у него дома были найдены незарегистрированные ружье и пистолет.

Еще три человека были арестованы ранее на этой неделе.

20 декабря 28-летний афроамериканец Исмаил Бринсли застрелил в Нью-Йорке двух полицейских, после чего покончил с собой. Преступник, вооруженный пистолетом, подошел к полицейской машине, в которой находились стражи порядка, и, не сказав ни слова, открыл стрельбу. После этого он забежал в метро и застрелился.