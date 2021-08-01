В Мьянме сформировали временное правительство

Государственный административный совет Мьянмы заявил о формировании временного правительства страны.

Государственный административный совет Мьянмы заявил о формировании временного правительства страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа" .

По его данным, согласно распоряжению совета, главком вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн займет должность премьер-министра страны.

Старший генерал также выступил с телевизионным обращением, в котором заявил, что в стране планируется провести новые всеобщие выборы во второй половине 2023 года.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства, которые жестко подавляются военными властями.