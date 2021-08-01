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В Мьянме сформировали временное правительство

В Мьянме сформировали временное правительство Государственный административный совет Мьянмы заявил о формировании временного правительства страны.
Другие страны
1 августа 2021 г. 12:37
В Мьянме сформировали временное правительство

Государственный административный совет Мьянмы заявил о формировании временного правительства страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, согласно распоряжению совета, главком вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн займет должность премьер-министра страны.

Старший генерал также выступил с телевизионным обращением, в котором заявил, что в стране планируется провести новые всеобщие выборы во второй половине 2023 года.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства, которые жестко подавляются военными властями.

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