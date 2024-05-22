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В МВД Индии поступило сообщение об угрозе взрыва здания министерства в центре Нью-Дели

В МВД Индии поступило сообщение об угрозе взрыва здания министерства в центре Нью-Дели МВД Индии получило сообщение об угрозе взрыва здания министерства в центре индийской столицы.
Другие страны
22 мая 2024 г. 16:29
В МВД Индии поступило сообщение об угрозе взрыва здания министерства в центре Нью-Дели

МВД Индии получило сообщение об угрозе взрыва здания министерства в центре индийской столицы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщили в полиции Нью-Дели.

Угроза минирования поступила по электронной почте. К зданию МВД страны прибыли сотрудники группы по обезвреживанию взрывных устройств и два пожарных расчета. Территория вокруг здания оцеплена.

С начала мая в Индии, где проходят всеобщие парламентские выборы, уже четвертый раз происходят подобные ЧП. 6 мая, за день до голосования в западном штате Гуджарат, по меньшей мере 14 школ крупнейшего города штата - Ахмадабада - получили электронные письма с угрозами. Кроме того, 1 мая по меньшей мере 80 школ в индийском национальном столичном округе Дели и его пригороде Нойде эвакуировали после сообщений о бомбе, которые также оказались ложными. В середине мая восемь больниц в разных районах индийской столицы, а также международный аэропорт имени Индиры Ганди в Нью-Дели получили сообщения о минировании, которые оказались ложными.

Ранее индийские власти предупреждали о том, что в период проведения выборов злоумышленники будут предпринимать попытки дестабилизировать обстановку в стране.

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Версия на английском языке Indian MFA receives bomb threat in center of New Delhi

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