В Мурманской области объявили трехдневный траур в связи с катастрофой SSJ-100

В Мурманской области объявили траур в связи с катастрофой в "Шереметьево" самолета Superjet-100, который накануне вечером мая вылетел в Мурманск, но вернулся в аэропорт, совершил аварийную посадку и загорелся.

"С сегодняшнего дня объявляется трехдневный траур на территории Мурманской области", - сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис журналистам.

По его словам, сейчас устанавливается, кто из 41 погибших были жителями Мурманской области.

Региональные власти также решают вопрос о доставке родственников жертв катастрофы в Москву.

"Понятно, что это необходимо для посещения места гибели и участия в оперативно-следственных мероприятиях", - добавил врио губернатора.

Напомним, при крушении "Суперджета" в аэропорту Шереметьево, по уточненным данным, выжили 37 человек из 78 находившихся на борту.