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В Москве введут режим всеобщей самоизоляции

​В Москве введут режим всеобщей самоизоляции

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста с 30 марта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью. Кроме того, москвичам, которые обязаны появляться на рабочем месте, можно ездить на работу. Разрешено совершать покупки в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания, а также выносить мусор.

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