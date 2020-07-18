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В мире за сутки зафиксирован рекордный прирост заразившихся коронавирусом

В мире за сутки зафиксирован рекордный прирост заразившихся коронавирусом Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось на рекордные 237 743 и превысило 13,6 миллиона, всего скончались более 585 тысяч пациентов с COVID-19.
Другие страны
18 июля 2020 г. 01:08
В мире за сутки зафиксирован рекордный прирост заразившихся коронавирусом

Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось на рекордные 237 743 и превысило 13,6 миллиона, всего скончались более 585 тысяч пациентов с COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 237 743 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 5 682 пациента с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 13 616 593, число летальных исходов - 585 727.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 12 июля, тогда за 24 часа были выявлены более 230 тысяч случаев COVID-19.

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