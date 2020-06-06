В мире за сутки выявили более 118 тыс. случаев COVID-19

Количество подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки выросло почти на 120 тыс. При этом число летальных исходов увеличилось на 4,3 тыс. и превысило 387 тысяч.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, опубликованные ВОЗ.

На сегодняшний день в мире было зарегистрировано 6 535 354 инфицированных и 387 155 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 118 526, а погибших - на 4 288.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу зараженных - 3 084 517. За последние 24 часа оно возросло на 61 693. Количество умерших увеличилось на 3 723 и достигло 172 276.

В Европе насчитывается 2 230 706 заразившихся и 182 165 скончавшихся.

Третью позицию в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 587 030, зафиксировано 13 720 летальных исходов.