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В Минобороны Словакии сообщили о крушении истребителя МиГ-29

В Минобороны Словакии сообщили о крушении истребителя МиГ-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информировала представитель министерства обороны республики Данка Цапакова, слова которой привело Словацкое радио.

"Близ города Злате-Моравце разбился МиГ-29, - отметила она. - Пилот катапультировался".

Самолет разбился в субботу вечером во время тренировочного полета, который проходил в паре с другим МиГ-29. Второй истребитель приземлился. На место ЧП направляется министр обороны Словакии Петер Гайдош. Судьба катапультировавшегося летчика пока неизвестна.

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