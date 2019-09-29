В Минобороны Словакии сообщили о крушении истребителя МиГ-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информировала представитель министерства обороны республики Данка Цапакова, слова которой привело Словацкое радио.

"Близ города Злате-Моравце разбился МиГ-29, - отметила она. - Пилот катапультировался".

Самолет разбился в субботу вечером во время тренировочного полета, который проходил в паре с другим МиГ-29. Второй истребитель приземлился. На место ЧП направляется министр обороны Словакии Петер Гайдош. Судьба катапультировавшегося летчика пока неизвестна.