Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В МИД Украины рассказали о возможности запрета на въезд в страну для граждан России.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил директор политического департамента украинского ведомства Алексей Макеев.

"Работа началась. МИД, привлекая экспертов и гражданское общество, обсуждает это не только на государственном, правительственном уровне. Это одна из опций. Решение по этому вопросу еще не принято. У нас имеется много инструментов, и каждый из них имеет право на будущее. Будем исходить из реальных задач, которые ставятся перед МИД и спецслужбами, руководством государства", - сказал он.

По словам Макеева, одним из вариантов может стать ограничение на въезд для некоторых категорий граждан России. Еще одним вариантом предусматривается введение визового режима.